Doveva durare un paio d'ore, è durata tre ore e mezzo. Più che un vertice di emergenza tra i ministri dell'interno dell'UE è sembrata quasi una seduta di autocoscienza di un'Europa che, forse con un po' di inconsapevolezza, è apparsa cadere nella trappola dell'allarmismo politico, spaccandosi fragorosamente.

La videoconfoerenza dei 27 ministri europei ha stabilito alcuni punti fermi.

In primis, la gestione da parte di Madrid della crisi di Ceuta, teatro negli scorsi giorni di un episodio di immigrazione irregolare di massa, è stata rapida ed efficace.

Poi, quanto accaduto nella città autonoma spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori e richiede un potenziamento delle frontiere e dei rimpatri.

E infine, lo spazio Schengen non è mai stato a rischio.

È sulla base di quest'ultimo dato che Madrid, ancora scottata dall'attacco della premier italiana Giorgia Meloni e dell'Italia, ha chiesto a Roma di revocare al più presto «i controlli aggiuntivi» alla frontiera, frutto di una «scelta incomprensibile».

Clima di tensione

Secondo diverse fonti europee la riunione – alla quale hanno partecipato anche la Commissione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna e i paesi membri dello spazio di Schengen extra-UE (per la Svizzera c'era Beat Jans) – non è partita con il piede giusto.

Il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha subito preso la parola sottolineando che sulle 72'000 persone entrate irregolarmente a Ceuta dall'inizio della crisi, 70'000 sono rientrate. Ha usato parole forti per denunciare «la mancanza di solidarietà» arrivata dall'Europa tutta.

Il clima, teso, si è rasserenato quando, uno ad uno, i ministri hanno sottolineato la loro piena solidarietà alla Spagna e il concetto, caro alla presidente dell'esecutivo comunitario Ursula von der Leyen, che la migrazione richiede una «risposta europea».

La riunione «è finita meglio di come è iniziata», ha commentato una fonte diplomatica.

Ma da qui a parlare di unità e compattezza il passo non è breve. E la tensione tra Spagna e Italia stenta a diminuire.

All'incontro Grande-Marlaska ha scandito che «Schengen non è mai stata a rischio». Ha ricordato il regime speciale che dal 1991 non permette di lasciare Ceuta senza fare i controlli di frontiera. Ha chiesto all'Italia di riaprire Schengen «il prima possibile» visto che la chiusura dello spazio nei confronti della Spagna è stata una scelta «totalmente priva di necessità e di proporzionalità».

La Commissione non condanna Roma

La Commissione europea ha usato parole più morbide ma, di fatto, ha ribadito un concetto: «Nessun migrante – ha affermato il titolare agli affari interni Magnus Brunner – da Ceuta è entrato nell'area Schengen, che è stata preservata». Affermazione condivisa, per quanto concerne la Svizzera, da Jans, secondo cui in nessun momento sono emersi indizi che gli eventi di Ceuta abbiano determinato un aumento degli ingressi irregolari nella Confederazione.

Per la Commissione europea, la scelta dell'Italia non è da condannare. «La gente era preoccupata quando è stata presa questa decisione, ora c'è più chiarezza, la situazione è diversa», ha precisato Brunner non fornendo, prudentemente, alcun dettaglio sulla valutazione che Bruxelles darà della chiusura di Schengen decisa da Giorgia Meloni.

Alla premier, infine, la Commissione ha concesso un punto sulle fortissime critiche arrivate alla regolarizzazione dei migranti decisa da Madrid nelle settimane scorse. «Non è legata agli incidenti di Ceuta, ma non è un buon segnale per l'Europa», ha spiegato Brunner.

Piantedosi risolleva il tema hub

Dal canto suo il ministro dell'interno di Roma Matteo Piantedosi ha usato toni sensibilmente diversi da quelli utilizzati dai suoi colleghi di governo nei giorni scorsi.

Si è unito al coro di solidarietà nei confronti di Madrid sottolineando come la chiusura di Schengen «non sia stata in alcun modo una misura rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa».

Ma sui migranti Piantedosi ha confermato la linea dura.

«Se un paese terzo rifiuta di cooperare sulla riammissione dei propri cittadini, l'Unione deve poter applicare forti condizionalità in ogni settore, utilizzando tutte le leve a disposizione», ha sottolineatom riaccendendo i riflettori sulla necessità di un'azione unita e incisiva dell'Unione e rilanciando l'idea degli hub nei paesi terzi.

«L'Italia, con l'Albania, ha fatto da apripista», ha ricordato il ministro.

Ma il tema degli hub, hanno spiegato più fonti diplomatiche europee, «non è stato centrale» alla riunione. È stato menzionato da cinque o sei paesi, gli stessi che stanno negoziando gli hub nazionali con alcuni paesi africani.

A fare da filo rosso alla riunione sono state invece le priorità lanciate da von der Leyen nella lettera al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Con un'appendice: quella di comunicare in maniera «più coerente» alle prossime crisi, per evitare di offrire la sponda «a manipolazioni e interferenze esterne».