La siccità continua a mettere sotto pressione l'Europa. Dal Po al Reno fino al Danubio, i livelli dei principali fiumi sono scesi a valori eccezionalmente bassi, con ripercussioni sulla navigazione, sull'agricoltura e persino sul funzionamento di alcune centrali nucleari.

Effetti del gran caldo L'Europa ha sete: fiumi ai minimi storici e centrali nucleari in difficoltà. Ecco cosa ci vorrebbe secondo l'esperto

Hai fretta? blue News riassume per te La crisi idrica ha portato il Po, il Reno e il Danubio a livelli eccezionalmente bassi, con effetti su ecosistemi e trasporti fluviali.

In Ungheria una centrale nucleare è stata fermata per la mancanza d'acqua necessaria al raffreddamento dei reattori, mentre situazioni simili hanno interessato anche Svizzera e Romania.

Secondo l'esperto Alessandro Bratti, intervistato da «Seidisera» della RSI, servono una gestione condivisa dei bacini idrografici e nuove regole sull'utilizzo delle risorse idriche. Riepilogo creato con

La carenza d'acqua continua a colpire vaste aree d'Europa e le conseguenze si fanno sentire ben oltre l'ambiente.

Dai trasporti fluviali alla produzione di energia, passando per l'agricoltura, i grandi fiumi europei stanno registrando livelli eccezionalmente bassi. È quanto emerge da un servizio della «RSI».

Tra le situazioni più critiche c'è quella del Po. A Cremona il fiume è sceso oltre nove metri sotto lo zero idrometrico, un minimo storico che favorisce la risalita del cuneo salino nel delta.

L'acqua del mare penetra così sempre più nell'entroterra, mettendo sotto pressione un ecosistema già fragile.

Anche il Reno attraversa una fase delicata. Nei Paesi Bassi è stato registrato il livello più basso mai rilevato, mentre a Basilea la navigazione è fortemente limitata ormai da tempo.

Le centrali nucleari soffrono la mancanza d'acqua

La crisi idrica sta mettendo in difficoltà anche il settore energetico. In Ungheria il basso livello del Danubio ha costretto allo stop una centrale nucleare, perché non era disponibile acqua sufficiente per il raffreddamento dei reattori.

Situazioni simili si sono già verificate anche in Svizzera, dove la centrale di Beznau aveva ridotto la produzione a causa della scarsità d'acqua nell'Aare.

In Romania, invece, il rischio riguarda l'impianto di Cernavodă: per aumentare il flusso del Danubio verso la centrale, l'esercito è intervenuto facendo brillare una formazione rocciosa.

«Abbiamo dato l'acqua per scontata»

Intervistato dalla trasmissione «Seidisera» della «RSI», Alessandro Bratti, membro dell'Autorità italiana di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ritiene che per decenni si sia considerata l'acqua una risorsa praticamente inesauribile.

«Abbiamo sempre dato per scontato che ci fosse in abbondanza risorsa idrica e quindi non ci siamo mai posti il problema né della qualità né della quantità», spiega.

Secondo Bratti, il progressivo ritiro dei ghiacciai, le nevicate sempre più scarse e la maggiore frequenza degli eventi climatici estremi stanno riducendo le riserve che alimentano i grandi fiumi europei.

«Il Po dipende moltissimo dai ghiacciai. Nel momento in cui questi si sono ritirati e le nevicate si sono ridotte, la riserva di neve che garantiva un serbatoio non è più disponibile».

La soluzione passa da una gestione condivisa

Per Bratti la risposta non può essere affidata ai singoli territori, ma richiede un coordinamento su scala più ampia.

«Bisogna ragionare in termini di bacini idrografici e non amministrativi», sottolinea. «Servono organismi sovra-regionali e transfrontalieri che decidano le modalità con cui viene utilizzata la risorsa idrica».

L'esperto evidenzia infine la necessità di regole più chiare anche per i grandi consumatori d'acqua.

Nel bacino del Po, ricorda, circa il 65% della risorsa idrica è destinato all'agricoltura, un settore che oggi resta in larga parte al di fuori delle regolamentazioni applicate ai consumi civili.