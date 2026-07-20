Ungheria
L'ex campionessa di scacchi Polgar rifiuta la presidenza
Judit Polgar – in una foto del 1999 – non intende accettare la presidenza del Paese.
Keystone
L'ex campionessa di scacchi Judit Polgar ha rifiutato l'offerta del Primo ministro ungherese Peter Magyar di diventare presidente della Repubblica.
Questa carica si è resa vacante dopo l'approvazione di un emendamento costituzionale la scorsa settimana.
«Non sento di avere la forza di assumermi la responsabilità storica di unire una nazione divisa, e quindi non posso accettare questo invito», ha scritto Polgar, ampiamente considerata la più grande giocatrice di scacchi donna della storia, sui social media.