Kim Keon Hee, moglie dell'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol
Keystone
Un tribunale di Seul ha condannato l'ex first lady sudcoreana Kim Keon-hee a sette anni di reclusione nel processo per il cosiddetto caso «jobs for gifts», relativo all'accettazione di beni di lusso in cambio di presunti favori nelle nomine del personale.
Lo riferiscono l'agenzia Yonhap e il Korea Herald.
Secondo la sentenza, Kim è stata riconosciuta colpevole di aver ricevuto metalli preziosi e altri regali di valore in cambio di interventi a favore di nomine richieste da un imprenditore. Il Korea Herald ricorda che tra gli omaggi contestati figurano gioielli, orologi di lusso e ornamenti in oro.
La vicenda è distinta dall'altro procedimento per corruzione che ha già portato l'ex first lady a una precedente condanna. Come ricostruisce il Korea Herald, la procura speciale aveva chiesto per Kim una pena di sette anni e mezzo di carcere.
Kim, moglie dell'ex presidente Yoon Suk Yeol, è al centro di diverse inchieste aperte dopo la fine del mandato presidenziale. La nuova condanna rappresenta un ulteriore sviluppo giudiziario in una serie di procedimenti che hanno coinvolto l'ex coppia presidenziale.