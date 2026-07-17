Trasporti ferroviari
L'India inaugura il suo primo treno alimentato a idrogeno
Il premier indiano Narendra Modi inaugura il primo treno a idrogeno costruito interamente in India, a Jind, nello stato indiano dell’Haryana, venerdì 17 luglio 2026.
Keystone
Il primo treno alimentato a idrogeno realizzato interamente in India è stato inaugurato stamattina a Jind e collegherà la città nello Stato dell'Haryana a quella di Sonipat: lo riportano i media locali, tra cui l'agenzia Pti.
Il treno percorrerà in due ore la tratta di 89 chilometri tra le due città del nord dell'India fermando in 12 stazioni intermedie ed è dotato di dieci vagoni.
«L'India compie un grande passo verso la mobilità verde», è stato il commento su X del premier indiano Narendra Modi dopo l'inaugurazione.