Skyroot Aerospace ha fatto parecchia strada.
Keystone
Il primo razzo orbitale indiano costruito da un'azienda privata ha effettuato il suo volo inaugurale, secondo quanto riferito dal costruttore.
Viene così segnato un passo significativo per il gigante dell'Asia meridionale, che punta a conquistare una fetta più ampia dell'economia spaziale globale.
«Ciao spazio, siamo arrivati!», ha dichiarato Skyroot Aerospace in un post su X.
«Il volo di prova n. 1 del Vikram-1 ha completato la sua missione. Il primo lancio in assoluto del settore privato indiano è stato portato a termine con successo».