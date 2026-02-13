«La riapertura dello Stretto di Hormuz è subordinata alla piena accettazione da parte degli Usa delle condizioni iraniane e alla cessazione delle interferenze nel processo di negoziazione regionale». Lo afferma il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie.

«Non appena gli Usa accetteranno le condizioni iraniane, lo Stretto verrà sicuramente riaperto», ha detto, riferisce Fars. Poco prima il ministro degli esteri Abbas Araghchi aveva detto che «sono in corso i negoziati con l'Oman sulla gestione di Hormuz e, viste le complessità tecniche, è in corso il processo di definizione di percorsi di navigazione temporanei».