Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due Paesi, l'Iran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia Irna.

«Il nostro impegno sarà adempiuto in relazione a quello della controparte: laddove essi abbiano violato l'accordo con vari pretesti, neppure noi lo abbiamo attuato e continueremo a comportarci di conseguenza. L'Iran ha agito con serietà e buone intenzioni nei negoziati, e nessuno può accusarlo di aver violato i propri impegni. Sono stati gli americani a violare il Memorandum d'Intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli», ha aggiunto Baghaei.

Intanto, sullo sfondo della nuova escalation fra Usa e Iran, secondo quanto riporta la Bbc citando il sito di monitoraggio della navigazione MarineTraffic, transiti di navi commerciali sono azzerati da ieri sera attraverso lo Stretto di Hormuz. L'emittente britannica segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore 'al buio', ossia con i trasponder spenti.

Domenica il governo di Teheran aveva parlato di passaggio «al momento» non più possibile a causa dei «movimenti illegali delle forze armate americane nella regione».