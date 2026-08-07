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Fare il bagno nel Mediterraneo, in Italia, può costare caro: in alcuni stabilimenti balneari i prezzi di ombrelloni e lettini raggiungono cifre molto elevate. Ora le autorità di diverse regioni hanno deciso di intervenire.
Le autorità italiane stanno intensificando i controlli contro le costruzioni abusive sulle spiagge. A Ostia, il litorale di Roma, diversi stabilimenti balneari privati sono stati chiusi su disposizione dell’amministrazione comunale.
Nel pieno della stagione estiva sono inoltre in corso i lavori di demolizione di due strutture commerciali. Al loro posto dovrebbe sorgere una spiaggia pubblica, liberamente accessibile e gratuita per tutti.
Iniziative analoghe sono allo studio anche in altre regioni, tra cui Liguria e Puglia.
Lungo i 7'500 chilometri di coste italiane affacciate sul Mediterraneo operano migliaia di stabilimenti privati che affittano lettini e ombrelloni, secondo una tradizione consolidatasi nel corso dei decenni. Attualmente, il costo medio giornaliero per due lettini e un ombrellone si aggira intorno ai 40 euro.
Le autorità di diverse regioni hanno però deciso di contrastare la prassi che, di fatto, consente l’accesso al mare soltanto a pagamento.
A suscitare proteste sono anche le alte recinzioni e i muri che, in molte località, ostacolano o impediscono il passaggio verso la costa.
Come nel resto d’Europa, anche in Italia il litorale appartiene formalmente allo Stato. Per legge, la battigia dovrebbe essere ovunque accessibile a tutti, liberamente e senza costi.
Più della metà delle spiagge italiane è però affidata in concessione a operatori privati. Ufficialmente, nel Paese si contano oltre 7'300 stabilimenti balneari, in gran parte gestiti da imprese familiari.
La stretta delle autorità è legata anche a una direttiva europea del 2006, la cui applicazione è stata più volte rinviata dal governo italiano. La normativa prevede che le concessioni statali per l’utilizzo dei tratti di spiaggia, trattandosi di suolo pubblico, vengano riassegnate periodicamente attraverso procedure di gara.
L’avvio delle nuove gare pubbliche è previsto per il 2027.