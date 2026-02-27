Pedaggi sì, pedaggi no. Prosegue lo scontro sugli eventuali costi per il transito marittimo a Hormuz, con l'Iran che ora pensa al «modello Dardanelli» per introdurre tariffe per servizi di sicurezza, protezione e tutela ambientale, ricavando 40 miliardi di dollari l'anno per sé e gli Stati coinvolti, come ha rivelato il «Wall Street Journal».

Nel frattempo gli USA – come annunciato dal vicepresidente JD Vance – hanno concordato di istituire un canale diretto con i Pasdaran per ridurre il rischio di ulteriori conflitti e hanno condiviso i timori dei loro alleati del Golfo, lanciando insieme due messaggi in un comunicato congiunto al termine di una riunione co-presieduta dal segretario di Stato statunitense Marco Rubio in Bahrein.

Il primo è che «una pace e una sicurezza regionali durature richiedono di affrontare l'intero spettro delle minacce rappresentate dall'Iran, compresi i suoi missili balistici, i droni e il sostegno ai gruppi alleati (proxy) nella regione», al momento assenti nel memorandum tra Washington e Teheran.

Il secondo è che «qualsiasi scambio commerciale o investimento con l'Iran sarà condizionato e revocabile, subordinato al rispetto da parte di Teheran del memorandum d'intesa e dell'accordo finale, alla cessazione dei suoi comportamenti destabilizzanti e alla creazione delle condizioni necessarie per un coinvolgimento economico»: paletti sul fondo di 300 miliardi di dollari previsto per la ricostruzione del paese.

Teheran minaccia ripercussioni

Gli Stati Uniti, l'Oman e altri paesi del Golfo hanno dichiarato più volte che lo stretto deve rimanere libero da balzelli. Mascate lo ha ribadito anche oggi. Il regime degli ayatollah preme però per la direzione opposta, puntando a garantirsi un flusso di denaro e un livello di controllo che non possedeva prima del conflitto.

Con i pasdaran che hanno avvertito le navi di attenersi alle rotte attraverso lo stretto designate da Teheran, respingendo come inaccettabili e pericolose le nuove rotte di navigazione annunciate senza il coordinamento con l'Iran.

L'avvertimento è arrivato dopo che l'Oman aveva annunciato corridoi marittimi temporanei attraverso lo stretto in coordinamento con l'IMO, l'agenzia marittima dell'ONU.

Rubio: «Allora avremo un problema»

Se l'Iran minacciasse o bloccasse le navi nello stretto, «allora avremo un problema», ha replicato Rubio, dopo aver ammonito nella sua visita ai paesi alleati del Golfo che «nessun paese al mondo ha il diritto di imporre tariffe per l'utilizzo delle vie d'acqua internazionali» e che eventuali pedaggi per il traffico marittimo non farebbero mai parte di alcun accordo.

Washington desidera un accordo con l'Iran, ma «non a qualsiasi prezzo», ha sottolineato il capo della diplomazia americana, aggiungendo che il fatto che l'Iran definisca i pagamenti come un pedaggio o una tariffa è «solo una questione di semantica».

Invece il regime, secondo il «Wall Street Journal», sta studiando modelli esistenti in altre parti del mondo, tra cui i Dardanelli, dove la Turchia impone alle navi una tassa nota come «franco oro» per il passaggio da e verso il Mar Egeo attraverso questa via d'acqua internazionale.

L'Iran coinvolge i Paesi del Golfo e Pechino

Per ottenere sostegno, Teheran sta promuovendo l'idea presso i paesi del Medio Oriente e persino presso Pechino. L'obiettivo è coinvolgere i vicini del Golfo persico nell'accordo e condividere con loro i ricavi.

Ma esperti ricordano che Teheran ha sottoscritto accordi internazionali e regionali che le impediscono di imporre unilateralmente pagamenti alle navi in transito. Qualsiasi tariffa per servizi imposta dall'Iran richiederebbe inoltre il consenso dei 176 membri dell'IMO.

Un altro modello preso in esame dall'Iran e dagli Stati del Golfo è quello dello Stretto di Malacca, dove le pattuglie di una forza multinazionale potrebbero offrire uno schema per la gestione dei transiti a Hormuz.

La tregua resta in bilico

Intanto il piano di evacuazione per lo Stretto è stato sospeso oggi per motivi di sicurezza in seguito a un attacco nel Golfo dell'Oman contro una nave che lo aveva attraversato, ha annunciato l'IMO.

Secondo il «Wall Street Journal», che cita due funzionari americani, è stato l'Iran ad attaccare la nave mercantile battente bandiera di Singapore. L'attacco ha danneggiato la plancia della nave me non ha causato vittime.

Tra le incognite dei negoziati, che proseguiranno a livello tecnico il 29 o il 30 giugno in Svizzera, persiste quella legata alla tregua – prevista dal memorandum USA-Iran – in Libano, dove il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha negato il ritiro dell'esercito dalla zona sud occupata, smentendo un funzionario americano.