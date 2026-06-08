La Commissione europea ha espresso «preoccupazione» per il maxi-resort di lusso sull'isola di Sazan promosso dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, e ha chiesto all'Albania di «astenersi da azioni» che potrebbero avere un impatto sul percorso di adesione all'Ue.

«Abbiamo già espresso al ministro dell'Ambiente le nostre preoccupazioni in merito alle potenziali carenze di questo progetto, ha dichiarato un portavoce della Commissione, sottolineando l'impegno di Tirana a sospendere i lavori e a condurre «una valutazione di impatto ambientale completa per il progetto, in consultazione con la società civile».

Bruxelles ricorda che «il progetto è anche oggetto di indagini da parte della Spak (la procura speciale anti-corruzione, ndr) che, secondo quanto riferito, vanno oltre le preoccupazioni ambientali».

«Le nostre preoccupazioni – spiega ancora – non sono nuove. Come già affermato nella nostra ultima relazione sull'allargamento, la ripetuta proroga della legge sugli investimenti strategici continua a sollevare preoccupazioni circa i possibili impatti ambientali, in particolare nelle aree protette».

Il portavoce ha ribadito che Tirana è tenuta, nel quadro del negoziato per l'adesione Ue, e in particolare del capitolo 27 sull'ambiente e il cambiamento climatico, ad «allinearsi pienamente alla legislazione dell'Ue in questo settore».

Come pure è tenuta ad «abrogare le disposizioni incompatibili (promulgate tramite emendamenti alla legge sulle aree protette)», a «porre fine alla legislazione del 2015 sugli investimenti strategici» e a «dimostrare la propria capacità di gestire i futuri siti Natura 2000, comprese le misure di conservazione che impediscono il deterioramento degli habitat e delle specie».

«L'Albania – ha avvertito – dovrebbe astenersi da azioni che potrebbero compromettere il raggiungimento dei parametri di riferimento per la chiusura del capitolo e ci si aspetta che le autorità albanesi agiscano senza indugio».