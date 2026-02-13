La mossa cinese ha inevitabilmente suscitato l'ira dei Paesi che da anni si contendono la supremazia nell'area, mentre ha trovato la sponda di Mosca, che ha parlato di «diritto sovrano» di Pechino di testare i suoi missili, specificando che non rappresenta una minaccia per nessun Paese.

Il test del Dragone arriva in risposta all'accordo firmato a Suva poche ore prima tra Australia e Figi, con il quale si sottoscrive una nuova alleanza per la difesa che rafforza la cooperazione strategica tra i due Paesi.

Che cosa prevede l'accordo?

Il cosiddetto Ocean of Peace Alliance, noto anche come Veitacini Treaty, eleva le Figi al rango di alleato dell'Australia e, oltre a prevedere consultazioni obbligatorie in caso di minacce alla sovranità o alla sicurezza dei due Paesi, include anche l'impegno ad agire congiuntamente in caso di attacco armato. Il patto contiene anche una clausola che consentirà in futuro di invitare altri Stati insulari del Pacifico ad aderire all'intesa.

L'Australia rafforza quindi una presenza già consistente nell'area, anche grazie alla sua partecipazione al Quad (Quadrilateral Security Dialogue), di cui fanno parte Stati Uniti, Giappone e India.

Uno sforzo nella regione, diplomatico e non solo, che si è intensificato negli ultimi anni dopo il patto di sicurezza siglato nel 2022 tra Cina e Isole Salomone, considerato un punto di svolta nella competizione strategica nel Pacifico.

Canberra, hanno riportato i media australiani, ha fatto sapere di essere stata informata da Pechino dell'intenzione di effettuare entro le successive 24 ore il test poi portato a termine, così come erano state avvisate Nuova Zelanda, Giappone e Papua Nuova Guinea.

«È un oceano di pace»

La premura diplomatica per il lancio non ha risparmiato alla Cina le critiche. Il ministro degli Esteri neozelandese Winston Peters ha espresso profonda preoccupazione sottolineando che il Pacifico «è un oceano di pace» e che queste mosse non sono compatibili «con la stabilità regionale».

Sullo stesso filone anche Canberra, che ha parlato di rischio di «destabilizzare» la regione, e il Giappone, che ha riferito di aver «vivamente richiesto» a Pechino di riesaminare il lancio, in particolare per evitare che la traiettoria attraversasse lo spazio aereo giapponese.

Pechino ha difeso l'operazione sostenendo che si è trattato di «una procedura di routine dell'addestramento militare annuale» e che «i Paesi interessati sono stati informati in anticipo». Non è la prima volta che la Cina si muove in questo modo.

Già a settembre 2024 testò un missile balistico intercontinentale Dong Feng-31con una testata fittizia, capace di trasportare una testata termonucleare.

In quell'occasione il vettore era precipitato in un'area del Pacifico interessata dal Trattato di Rarotonga, che istituisce una zona denuclearizzata nel Pacifico meridionale.

Una nuova fase di rafforzamento delle forze militari

Il nuovo test cinese si inserisce in una fase di rapido rafforzamento delle capacità militari del Pla. Secondo le stime del Pentagono, Pechino disponeva nel 2023 di oltre 500 testate nucleari operative e potrebbe superare quota 1.000 entro il 2030.

Il lancio è avvenuto inoltre nello stesso giorno dell'avvio delle esercitazioni navali congiunte annuali tra Cina e Russia al largo di Qingdao, nella Cina orientale: le due marine svolgeranno esercitazioni di ricognizione congiunta, difesa aerea e missilistica e impiego reale delle armi.

Esercitazioni che «non sono dirette contro nessuno, né contro alcuno Stato della regione, e tutti dovrebbero partire da questo», ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.