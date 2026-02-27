«È arrivato il momento che io torni, il mio dovere è stare accanto al mio popolo». Maria Corina Machado morde il freno e annuncia alla Fox la sua intenzione di rientrare prima possibile nel Venezuela martoriato dal terremoto.

Una mossa con cui la Premio Nobel oggettivamente sfida l'asse tra l'amministrazione Trump e il governo di Delcy Rodriguez. Probabilmente si rende conto che il clima di unità nazionale che si respira nel suo Paese, sconvolto dalla tragedia, potrebbe blindare la leadership della sua avversaria storica, rinviare le elezioni e allontanare ogni orizzonte di transizione politica.

Però in questo modo irrita gli Stati Uniti. La sintonia tra Trump e Rodriguez, già consolidata da mesi, si è ulteriormente rafforzata in questi giorni drammatici: gli USA sono stati i primi ad arrivare in forze in soccorso del governo chavista.

Sei mesi dopo aver catturato Nicolas Maduro, gli elicotteri dei Marine sono tornati in Venezuela, stavolta non per sparare ma per spalare. Per non parlare poi degli aiuti che Washington ha mandato a Caracas del valore di circa 300 milioni di dollari.

Un appoggio materiale e politico

Un appoggio pieno, non solo materiale ma anche politico: intervistato da Univision, l'incaricato d'affari Usa a Caracas, John M. Barrett, ha difeso a spada tratta la condotta del governo rispetto alle tante critiche emerse negli ultimi giorni, negando le accuse circa i ritardi negli aiuti e di aver edulcorato il bilancio delle vittime.

«L'impegno del governo venezuelano è totale. Le forze armate del Venezuela stanno lavorando fianco a fianco con quelle degli Stati Uniti. Il governo di Rodriguez è stato del tutto trasparente nelle comunicazioni», ha detto Barrett.

Detto questo, però, le parole di Machado hanno scosso il dibattito pubblico venezuelano: Indira Urbaneja, una analista considerata molto vicina alla presidente, ha addirittura annunciato che la leader dell'opposizione sarebbe già in un Paese limitrofo alla ricerca di un modo per arrivare a Caracas.

La vera opposizione sta montando dal basso:

«Invece di mobilitare aiuti e donazioni – è la sua accusa – viene qui a montare uno show, schierandosi contro Trump e Rubio». Secondo Bloomberg avrebbe già provato a entrare nei giorni scorsi, senza riuscirci. C'è chi teme che un suo eventuale arrivo possa provocare scontri di piazza.

Tuttavia, la realtà dice che anche i militanti di Vente Venezuela, il partito di Machado, di fronte alla tragedia, si stanno unendo agli sforzi di tutta la popolazione per aiutare gli sfollati. E nessuno ha voglia di altro sangue.

Di contro, la vera opposizione al regime sta montando dal basso: l'insoddisfazione popolare sta esplodendo sul web, per la prima volta libero. Un'apertura concessa, o meglio subita dal governo, frutto dalla pressione dell'opinione pubblica per avere informazioni sui morti. Che però ora sembra essere sfuggita di mano ai chavisti.

«Tutte e tutti dobbiamo essere uniti»

In tanti hanno denunciato agenti della polizia e militari accusandoli di aver chiesto denaro anche solo per poter raccogliere i cadaveri dei propri cari. Polemica che ha coinvolto anche la tv di Stato, la Venezolana tv, che da giorni manda in loop le interviste dei ministri.

Nella pagina del suo canale Youtube in tanti, magari dietro uno pseudonimo, stanno criticando la sua pessima copertura giornalistica: «Perché fate vedere solo i ministri, la polizia e non la tragedia? Non intervistate le persone», attacca Miguel Guerrero.

Dolarcitos è netto: «Non intervistate la gente per nascondere che nessuno ama il governo?». Ma ci sono anche i sostenitori di Rodriguez. «Tutte e tutti dobbiamo essere uniti, pregare e dare una mano alle nostre famiglie colpite da questa tremenda tragedia. È il momento dell'unità nazionale, non dell'odio», scrive Gutierrez Moreno. Gli fa eco Elis Alexander: «Che colpa ha il governo di un terremoto?».