Il piccolo Domenico era deceduto dopo aver ricevuto un trapianto di cuore.
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Oggi, lunedì 20 luglio, l’ultima riunione del comitato sinistri dell'ospedale Monaldi. Il legale della famiglia ridimensiona il peso delle carte chieste all’ospedale di Bolzano.
Potrebbe arrivare entro la fine di luglio una svolta nella trattativa sul risarcimento per la morte di Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli dopo il fallimento di un trapianto di cuore.
Secondo quanto riportato da «Leggo», per oggi, lunedì 20 luglio, è in programma l’ultima seduta del comitato valutazioni sinistri della struttura sanitaria.
Da mesi l’ospedale e la famiglia Caliendo-Mercolino stanno cercando un’intesa fuori dal tribunale per definire la richiesta economica avanzata dai genitori.
L’obiettivo dei legali è arrivare rapidamente a una conclusione.
L’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste la famiglia, ha annunciato l’intenzione di sollecitare un incontro decisivo entro la fine del mese, nella speranza di raggiungere un accordo definitivo senza prolungare la controversia.
Intanto, sul fronte amministrativo, il Tar ha accolto la richiesta del Monaldi di ottenere dall’ospedale di Bolzano la documentazione sanitaria relativa al donatore del cuore.
Per la difesa della famiglia, però, quelle carte non cambierebbero il quadro.
Petruzzi ha spiegato di essersi attivato personalmente affinché i documenti fossero messi a disposizione della struttura richiedente.
Secondo il legale, si tratta di materiale già esaminato dai periti nominati dal tribunale e dai consulenti delle parti, e privo di rilevanza nella definizione delle responsabilità, in particolare sotto il profilo risarcitorio.