La Germania aprirà un nuovo centro di ricerca sui droni. È quello che ha annunciato alla Bild am Sonntag il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt, alla luce del ritrovamento del drone bomba all'aeroporto di Lipsia.

Insieme alla ministra federale della Ricerca Dorothee Baer (Csu), ha spiegato, il titolare dell'Interno del governo Merz intende potenziare la ricerca sulla sicurezza dei droni. Il 18 agosto è prevista dunque la costruzione di un nuovo centro di ricerca sulla sicurezza dei droni presso l'aeroporto di prova del Centro tedesco per l'aviazione e l'astronautica (DLR) a Cochstedt, nella Sassonia-Anhalt.

«La corsa agli armamenti nel campo della tecnologia dei droni richiede unità di ricerca proprie per poter stare al passo», ha affermato Dobrindt. «Insieme al DLR, con il nuovo centro tecnologico realizzeremo una struttura unica a livello nazionale, in cui tecnologie innovative per la sicurezza dei droni saranno studiate, sviluppate e testate in laboratori reali».

Nei giorni scorsi il ministro ha messo in guardia dalla «sfida tecnologica» posta dall'emergenza droni rilanciata dal ritrovamento dell'oggetto volante che nei giorni scorsi che è riuscito ad aggirare i sensori arrivando all'area di rullaggio per affiancare gli aerei ucraini della Antonov Airlines.