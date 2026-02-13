Mojtaba Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo dopo l'attacco degli Stati Uniti al complesso della Guida Suprema e l'uccisione di suo padre e di altri familiari, avvenuti il 28 febbraio.

Lo riferiscono due fonti vicine all'amministrazione del presidente della repubblica islamica Masoud Pezeshkian a IranWire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni.

Secondo entrambe le fonti, ai massimi livelli del regime circolano con insistenza voci secondo cui egli si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro.

Da quando Mojtaba Khamenei ha assunto la guida del Paese, non è mai apparso in pubblico né ha tenuto discorsi; le uniche comunicazioni attribuitegli sono alcune lettere pubblicate dalle agenzie di stampa ufficiali.

Questa assenza ha alimentato le speculazioni sullo stato di salute e sulla stessa sopravvivenza della terza Guida Suprema della Repubblica Islamica.

Una fonte vicina al governo di Pezeshkian, pur confermando che finora nessun membro del governo ha incontrato Khamenei, ha dichiarato che le sue condizioni fisiche sono precarie: «Non ci sorprenderebbe apprendere presto la notizia del suo martirio», ha detto.