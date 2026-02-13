La cappa asfissiante di calore che ha investito gran parte del Paese ha stravolto i piani per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti.

Il National Weather Service ha emesso un'allerta per caldo estremo nell'area di Washington, prevedendo indici di calore tra i 43 e i 46 gradi, secondo una degli organizzatori diffusa nella tarda serata di venerdì.

La parata era prevista per le 10:30 (16:30 in Svizzera) del 4 luglio, giorno dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. «La decisione è stata adottata dopo una attenta e approfondita valutazione, mettendo al primo posto la sicurezza di partecipanti, spettatori e personale», si legge nella nota.

Annullata anche la parata di Philadelphia

La cappa asfissiante di calore e umidità che ha investito parti centrali e orientali degli USA ha stravolto i festeggiamenti anche a Philadelphia, dove pure fu firmata la Dichiarazione d'Indipendenza. Il caldo estremo ha costretto gli organizzatori ad annullare la parata di venerdì, che si preannunciava come una delle più imponenti nella storia della città.

All'evento, il cui inizio era previsto per mezzogiorno, avrebbero dovuto partecipare oltre 50 bande musicali e circa 20 carri allegorici. Gli organizzatori, hanno riferito i media americani, hanno deciso alla fine di cancellare la parata, già in ritardo, perché la temperatura massima di Philadelphia nel pomeriggio era di circa 40 gradi, con quella percepita fino a quota 44.

Chiesto alla popolazione di non uscire

Il clima caldo e afoso si è concentrato in un'area che va dall'Ohio a New York, estendendosi verso sud alla Georgia. Con le temperature salite tra i 32 e i 38 gradi, circa 180 milioni di persone sono state raggiunte da allerte o avvisi, con gli esperti che hanno raccomandato di non uscire nelle ore più calde della giornata.

Nell'ovest del Paese, il perdurare degli incendi boschivi ha costretto alcune comunità del Colorado, al di fuori dell'area metropolitana di Denver, a cancellare gli spettacoli pirotecnici.