Donald Trump aveva promesso di rendere la vita più conveniente per gli americani. Ma benzina, generi alimentari e affitti continuano a pesare sul portafoglio. E ora anche tra i suoi elettori più fedeli iniziano a emergere i primi segnali di malcontento.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump aveva promesso ai suoi elettori un calo dei prezzi, ma negli Stati Uniti la realtà è ben diversa.

Inflazione, costo della vita elevato e politica dei dazi continuano a pesare concretamente sui bilanci di molte famiglie.

Secondo gli ultimi sondaggi cresce l'insoddisfazione per la politica economica del presidente anche tra gli elettori repubblicani.

Per molti suoi sostenitori, però, le difficoltà economiche passano in secondo piano rispetto alla convinzione che Trump, nel lungo periodo, sia più in grado dei suoi avversari di risolvere i problemi del Paese. Riepilogo creato con

Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali del 2024 promettendo di ridurre l'inflazione e il costo della vita. A un anno e mezzo dal suo ritorno alla Casa Bianca, però, di quelle promesse si è visto ben poco.

Negli Stati Uniti il clima economico resta difficile e l'ottimismo tra la popolazione è limitato. Anche tra gli elettori repubblicani cresce il dubbio sulla capacità di Trump di migliorare la situazione economica e di alleggerire il peso delle spese quotidiane per le famiglie.

Un nuovo studio del Pew Research Center evidenzia come la maggioranza degli americani continui a esprimere un giudizio negativo sull'economia.

Se da un lato gli elettori repubblicani valutano la situazione in modo decisamente più positivo rispetto ai democratici, dall'altro anche tra i sostenitori di Trump aumentano le preoccupazioni per l'inflazione e l'elevato costo della vita.

Lo conferma anche un recente sondaggio commissionato dal «Washington Post». Solo il 34% degli elettori repubblicani afferma infatti di trovarsi oggi in una situazione finanziaria migliore rispetto a prima dell'insediamento di Trump.

Nello stesso periodo del suo primo mandato la quota era del 53%. Parallelamente la percentuale di repubblicani che ritiene di essere in una condizione economica peggiorata è salita dal 4% al 18%.

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La persistenza dell'inflazione è dovuta anche alla guerra con l'Iran, che nelle ultime settimane ha provocato un nuovo e significativo aumento dei prezzi dell'energia. Per questo motivo la Federal Reserve, guidata dal nuovo presidente Kevin Warsh, ha finora scelto di non tagliare i tassi d'interesse.

Per molti americani, dall'inizio del secondo mandato del tycoon è accaduto esattamente il contrario di quanto promesso durante la campagna elettorale: benzina, generi alimentari e molti beni di uso quotidiano non sono diventati più economici. Al contrario, i prezzi hanno continuato a salire.

Quanto sta davvero male l'economia statunitense sotto Donald Trump?

Il bilancio economico della presidenza Trump presenta luci e ombre. Parlare di recessione sarebbe eccessivo: contrariamente ai timori più pessimisti, il mercato del lavoro continua infatti a mostrare una buona tenuta. A sostenere la crescita contribuiscono soprattutto i massicci investimenti nell'intelligenza artificiale, nei data center e nelle infrastrutture digitali. Anche i mercati azionari hanno registrato un andamento nel complesso positivo, trainati proprio dal boom dell'intelligenza artificiale.

Sviluppi positivi Il mercato del lavoro rimane nel complesso solido.

I mercati azionari traggono vantaggio dal boom dell'intelligenza artificiale.

Investimenti miliardari in centri di calcolo e infrastrutture.

Alcuni settori industriali traggono vantaggio dalle misure di Trump a sostegno della produzione nazionale.

Alcune aziende stanno riportando le proprie capacità produttive negli Stati Uniti.

Andamenti negativi L'inflazione, pari al 3,5%, rimane al di sopra dell'obiettivo della Federal Reserve (2%).

La guerra in Iran ha fatto aumentare sensibilmente i prezzi del petrolio e della benzina.

I prezzi dei generi alimentari rimangono elevati.

Gli alti tassi d'interesse sui mutui pesano sul mercato immobiliare.

I nuovi dazi doganali fanno aumentare il prezzo di numerosi prodotti importati.

Da una prospettiva macroeconomica, l'economia statunitense sotto la presidenza di Trump potrebbe non apparire in cattiva salute.

Occupazione e investimenti delle imprese continuano a mostrare una sostanziale stabilità. Ma questo quadro non si traduce automaticamente in un miglioramento per tutti gli americani.

Mentre molte grandi aziende continuano a registrare profitti elevati, milioni di famiglie della classe media e di quella a basso reddito devono fare i conti con il caro vita.

In molti raccontano di arrivare a fine mese con sempre maggiori difficoltà. Per i consumatori non sono i record di Wall Street a fare la differenza, bensì il costo della spesa, il pieno di benzina o l'importo dell'affitto.

I dazi costano alle famiglie statunitensi fino a 960 dollari

Sebbene, dopo le forti ondate inflazionistiche degli ultimi anni, molti prezzi abbiano rallentato la loro corsa, non sono tornati a diminuire.

Per questo motivo, per molti americani la vita quotidiana continua a essere sensibilmente più cara rispetto a pochi anni fa. Una delle principali responsabilità viene attribuita alla politica dei dazi fortemente voluta da Trump.

Gli economisti del think tank Center for American Progress parlano di una «politica doganale senza precedenti e caotica», che avrebbe provocato danni significativi all'economia statunitense.

I dazi, spesso annunciati con pochissimo preavviso, non hanno infatti portato né alla conclusione di nuovi accordi commerciali né a un migliore accesso ai mercati esteri per gli esportatori americani.

Al contrario, nel mese di maggio il deficit commerciale degli Stati Uniti ha raggiunto i 77,6 miliardi di dollari, circa il 41% in più rispetto al periodo dei primi annunci sulle tariffe.

Secondo le stime degli esperti, quest'anno la politica dei dazi costerà in media a ogni famiglia americana tra 700 e 960 dollari in più.

Ecco perché gli elettori di Trump continuano a sostenerlo

I giornalisti del «Washington Post» hanno raccolto le testimonianze di diversi elettori di Trump.

Ne emerge un quadro sorprendentemente uniforme: molti sono delusi dall'aumento del costo della vita durante la sua amministrazione, ma non per questo sono pronti a voltargli le spalle. Ai loro occhi, le responsabilità ricadono soprattutto su altri. E in particolare su Joe Biden.

Crystal Pepe, residente a Long Island, descrive una situazione che definisce tipica della classe media americana. Nonostante due stipendi, la sua famiglia vive da una busta paga all'altra. A pesare maggiormente sul bilancio domestico sono il costo dei generi alimentari e della benzina.

Eppure è convinta che Trump stia almeno cercando di affrontare il problema e attribuisce la situazione attuale soprattutto all'amministrazione precedente.

Una storia simile è quella di Jonathan Grieser, che vive in Texas. Il beneficiario di una rendita invalidità racconta di aver dovuto ridurre sensibilmente le spese, pianificare con maggiore attenzione i viaggi e limitare le uscite al ristorante.

Nonostante questo, se si tornasse oggi alle urne, voterebbe probabilmente ancora per i repubblicani. Riconosce che la sua situazione economica è peggiorata, ma non considera i democratici un'alternativa credibile.

Restano invece pienamente convinti della linea di Trump imprenditori come Michael Grivette. A suo giudizio, la politica industriale del presidente rappresenta un vantaggio e i dazi sono uno strumento necessario per riportare negli Stati Uniti i posti di lavoro nel settore manifatturiero.

La sua azienda produce esclusivamente sul territorio americano e, proprio per questo, risente solo in misura limitata degli effetti negativi delle tasse.

Non mancano, però, i primi segnali di disillusione. Kathy Borunda, della California, aveva inizialmente sostenuto Trump nella convinzione che avrebbe amministrato il Paese come un'azienda.

Oggi, invece, la pensionata sostiene che la sua politica stia andando «a scapito della classe media». L'aumento dei costi di benzina, alimentari e assistenza sanitaria la costringe ormai ad attingere ai propri risparmi.

L'umore sta cambiando in vista delle elezioni di medio termine... o forse no?

Gli ultimi sondaggi mostrano che Trump sta perdendo terreno proprio sul tema centrale della sua campagna elettorale: l'economia. Rispetto al suo primo mandato, è aumentato il numero di elettori repubblicani che afferma di trovarsi in una situazione finanziaria peggiore.

Allo stesso tempo, però, il sostegno al presidente resta sorprendentemente solido. Molti dei suoi sostenitori attribuiscono infatti il caro vita più alla guerra con l'Iran, all'amministrazione precedente o agli sviluppi internazionali che allo stesso Trump.

Per il presidente si tratta di una situazione insolita. Per anni l'economia è stata considerata il suo principale punto di forza, mentre oggi il bilancio appare molto più sfumato.

È vero che l'economia americana continua a crescere, le imprese investono e il mercato del lavoro mantiene una buona tenuta. Ma molti cittadini percepiscono ben poco di questi risultati nella vita quotidiana.

A incidere maggiormente sono il costo dei generi alimentari, quello del carburante e, più in generale, l'aumento del costo della vita.

Resta ora da capire se questo malcontento si tradurrà in un calo del consenso alle elezioni di medio termine. Una cosa, però, sembra già evidente: la promessa di migliorare rapidamente la situazione economica delle famiglie americane non convince più tutti, nemmeno una parte dell'elettorato che ha sostenuto Trump.