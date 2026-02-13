Dopo l'attacco avvenuto durante il Christopher Street Day a Berlino, la polizia sta cercando il presunto autore del reato in tutta Europa. Una donna ha perso la vita e altre 16 persone sono rimaste ferite. Gli investigatori ritengono al momento che si tratti di un attentato e avvertono che il sospettato potrebbe essere armato.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'attacco durante il Christopher Street Day a Berlino, è in corso una caccia all'uomo a livello europeo per rintracciare il presunto autore del reato.

Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite.

La polizia sta cercando un cittadino tedesco di 20 anni, ritenuto affiliato alla scena islamista.

Si ritiene che possa essere armato e pericoloso.

Le indagini sulla dinamica dei fatti e su eventuali complici proseguono. Si sta inoltre verificando come il veicolo sia riuscito ad accedere all’area dell’evento, che era stata messa in sicurezza. Riepilogo creato con

Dopo l'attacco mortale avvenuto durante il Christopher Street Day (CSD) a Berlino, è in corso una caccia all'uomo a livello europeo per rintracciare il presunto autore del reato.

Si ritiene che sabato sera abbia investito una folla con un furgone bianco. Una donna ha perso la vita e 16 persone sono rimaste ferite. Tre di loro versano ancora in condizioni critiche.

Secondo il «Bild», il ricercato è Abdul B., ventenne, cittadino tedesco di origini libanesi. È noto alle forze dell’ordine per lesioni personali gravi ed estorsione a scopo di rapina ed è considerato parte della scena islamista.

Inoltre, sarebbe un sostenitore della milizia terroristica dello Stato Islamico (IS). Sarebbe stato rilasciato dal carcere minorile solo a maggio.

La polizia avverte: «Armato e pericoloso»

Da domenica mattina la polizia sta cercando Abdul B. sulla base di una foto. Le ricerche sono state estese a tutta la Germania e sono stati informati anche i Paesi confinanti, tra cui la Svizzera.

L’uomo è descritto come alto circa 1,90 metri e di corporatura snella. Si presume che avesse i capelli neri e che indossasse una felpa con cappuccio nera e pantaloni bianchi. La polizia avverte espressamente: «Potrebbe essere armato e pericoloso!».

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Non è ancora chiaro se Abdul B. abbia agito da solo. Diversi media tedeschi, tra cui il «Focus», riportano indizi che suggeriscono la presenza di un possibile complice. Finora ciò non è stato confermato ufficialmente.

Gli investigatori stanno inoltre verificando se, dopo l’investimento della folla, ci sia stata una «seconda fase dell’attacco». Testimoni oculari hanno riferito di persone con ferite da taglio. Non è ancora stato confermato se sia stata effettivamente utilizzata un’arma da taglio o addirittura un machete.

Le circostanze del fatto rimangono ancora poco chiare. Gli investigatori intendono anche capire come il furgone sia riuscito ad accedere all’area protetta del Tiergarten.

Secondo quanto riferito dalla polizia, durante il CSD erano stati installati oltre 250 elementi di protezione degli accessi intorno all’area della manifestazione. Un portavoce della polizia ha dichiarato al sito «Welt»: «In realtà, nessuno avrebbe potuto entrare qui.»