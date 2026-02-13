La Romania ha abbattuto per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina un drone nel proprio spazio aereo, secondo quanto riferito dal presidente del paese situato sul fianco orientale della NATO, Nicusor Dan.

«È stato abbattuto pochi minuti fa, verso le 11.00, da un pilota rumeno ai comandi di un (jet da combattimento) F-16 (...) e alcune squadre stanno conducendo le indagini per fornire tutti i dettagli sull'incidente», ha dichiarato Dan davanti ai media.