Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto a 71 anni. Per volontà del presidente Trump, il suo seggio al Senato passa ora proprio alla sorella, che lui aveva adottato quando era adolescente.

Hai fretta? blue News riassume per te Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni a causa di una lacerazione dell'aorta.

Il governatore della Carolina del Sud ha nominato sua sorella Darline Graham Nordone per sostituirlo fino al 3 gennaio 2027, su esplicito sostegno di Donald Trump.

Nordone non aveva mai ricoperto incarichi politici, pur avendo sostenuto a lungo le campagne elettorali del fratello.

Non è ancora chiaro se, in occasione delle primarie interne al partito che si terranno ad agosto, si candiderà per un mandato completo. Riepilogo creato con

Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto. Si è spento sabato sera all’età di 71 anni, nel pieno della campagna elettorale per un quinto mandato.

Negli Stati Uniti, quando un seggio al Senato resta vacante in seguito a una morte improvvisa, non si procede subito a nuove elezioni: il governatore dello Stato interessato può nominare direttamente un sostituto.

Il governatore della Carolina del Sud Henry McMaster ha scelto proprio la sorella di Graham, Darline Graham Nordone. Presterà giuramento martedì e resterà in carica fino alla scadenza ufficiale del mandato, il 3 gennaio 2027.

Un desiderio di The Donald

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che durante gli anni trascorsi da Graham al Senato lo considerava uno dei suoi più stretti alleati, si era espresso pubblicamente a favore della nomina della sorella, definendola un «favoloso omaggio» al compagno di viaggio scomparso.

Il senatore statunitense Lindsey Graham (a destra), recentemente scomparso, sarà sostituito al Senato degli Stati Uniti da sua sorella. FR159523 AP

Secondo i primi accertamenti della medicina legale di Washington, la causa della morte sarebbe stata una lacerazione dell’aorta provocata da una patologia cardiovascolare.

Il certificato di morte definitivo non è ancora stato emesso, poiché sono in corso ulteriori esami.

Il legame tra i due fratelli ha radici lontane. Entrambi i genitori della famiglia Graham morirono quando Darline aveva appena 13 anni. Lindsey, più grande di lei di nove anni, all’epoca frequentava ancora il college, ma ne assunse la tutela.

Adottò la sorella per garantirle l’assicurazione

In seguito la adottò ufficialmente, in modo che potesse beneficiare della copertura assicurativa militare legata al suo servizio nell’Aeronautica degli Stati Uniti.

«Lindsey c’è sempre stato per me, e ora io ci sono per lui», ha dichiarato Nordone in occasione della nomina. Vive con il marito e le loro due figlie a Lexington, in Carolina del Sud.

Prima della nomina, Nordone non aveva mai ricoperto un incarico politico. Più di recente aveva fatto parte di una commissione impegnata in Carolina del Sud a favore delle persone cieche e ipovedenti. In pubblico si era espressa raramente su temi politici.

Aveva però sostenuto più volte il fratello nelle campagne elettorali, a partire dalla sua prima candidatura alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, l’altra e più numerosa camera del Congresso, nel 1992.

L’ultima volta era stata nel 2015, durante la sua fallimentare candidatura alla presidenza.

Spesso i familiari vengono scelti come sostituti

Negli Stati Uniti non è raro che un governatore, di fronte a un’improvvisa vacanza di un seggio, scelga un familiare del politico scomparso.

Il caso più noto è quello dell’ex first lady del Missouri Jean Carnahan, che nel 2001 assunse il seggio al Senato del marito, morto in un incidente aereo.

Anche l’attuale senatrice repubblicana dell’Alaska Lisa Murkowski fu nominata nel 2002 dal padre, che all’epoca era governatore, ed è rimasta al Senato fino a oggi.

Resta da vedere se ad agosto Nordone parteciperà alla selezione interna del Partito repubblicano per cercare di mantenere l’incarico anche oltre il gennaio 2027.