Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha risposto per le rime alla sospensione da parte di Roma del trattato di Schengen dopo i fatti di Ceuta.
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La vertenza fra la Spagna e l'Italia dopo i fatti di Ceuta sta avendo ricadute concrete: Madrid ha predisposto, quale contromisura alla sospensione di Schengen da parte di Roma, controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia.
Questi provvedimenti sono in vigore dalla mezzanotte di oggi e consistono nella verifica dell'identità (carta d'identità o passaporto) e della nazionalità dei viaggiatori e, nel caso dei cittadini di Paesi terzi, del visto o del permesso di soggiorno, precisano i media di Madrid.
Tali misure vengono applicate in modo casuale e rimarranno in vigore fino alla mezzanotte del 7 settembre, «a meno che un cambiamento delle circostanze che ne hanno determinato l'adozione non giustifichi una modifica di tale periodo».
Secondo fonti ministeriali spagnole, citate da La Vanguardia, gli aeroporti più interessati, a causa dell'elevato volume di traffico proveniente dall'Italia, sono Madrid, Barcellona, Malaga, Siviglia, Valencia, Alicante, Palma e Ibiza.
Per quanto riguarda i porti, saranno interessati tutti quelli del Mediterraneo che accolgono navi da crociera, come Barcellona, Valencia, Ibiza e Maiorca.