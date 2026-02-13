Il 6 giugno un francese ha vinto 13 milioni di euro al lotto «Speciale Festa della Mamma» della Française des Jeux. Ed è proprio a sua madre che deve dire grazie...

Prima di morire, la madre del vincitore gli aveva rivelato i numeri che giocava regolarmente: 13, 19, 24, 32, 43 e il 2 come numero supplementare. (immagine di illustrazione)

Un uomo e sua moglie, residenti in Francia, hanno compilato insieme una schedina del lotto per l’estrazione «Speciale Festa della Mamma» organizzata dalla Française des Jeux.

Dato che la madre del giocatore era venuta a mancare poco tempo prima, all’uomo è sembrato logico giocare i suoi numeri preferiti.

Prima di morire, infatti, la donna gli aveva rivelato quelli che giocava regolarmente: 13, 19, 24, 32, 43 e il 2 come numero supplementare.

E, con grande sorpresa della coppia, alla fine è stata proprio quella la combinazione vincente uscita la sera dell'estrazione.

«Ho già la testa piena di progetti»

La moglie del vincitore «non riusciva a crederci», ha confidato il nuovo multimilionario, aggiungendo al «Parisien»: «Una mamma è preziosa. Le ero molto legato. Questa vincita è un segno... È incredibile».

Per quanto riguarda i progetti, la coppia, che preferisce mantenere l'anonimato, si trasferirà in un'altra regione, dove intende acquistare una casa con piscina e fare donazioni ad associazioni, come elenca «BFM TV».