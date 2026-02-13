Il ministro degli esteri russo, Sergey Lavrov, chiede lo stop alle forniture di armi per l'Ucraina.
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Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov nell'incontro a Manila col segretario di Stato Usa Marco Rubio «ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev». Lo si legge nel comunicato del ministero degli Esteri russo.
«Lavrov ha ribadito la disponibilità della Russia a una soluzione politica e diplomatica del conflitto e il suo impegno a favore delle proposte avanzate dalla parte americana durante l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump ad Anchorage, alle quali il leader russo ha aderito», sottolinea la nota.
Lavrov e Rubio hanno anche discusso della «normalizzazione del funzionamento delle missioni diplomatiche tra Russia e Stati Uniti». I due ministri degli esteri hanno per esempio accolto con favore la ripresa dei contatti a pieno regime tra Roscosmos e Nasa, esprimendo inoltre il loro sostegno allo sviluppo degli scambi interparlamentari e dei legami culturali», si legge nel comunicato.
«È stato raggiunto un accordo per proseguire i contatti tra i ministeri degli Esteri, anche attraverso la partecipazione dei due Paesi a organizzazioni internazionali», ha riferito inoltre il ministero degli Esteri russo.