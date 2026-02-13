«Lavrov ha ribadito la disponibilità della Russia a una soluzione politica e diplomatica del conflitto e il suo impegno a favore delle proposte avanzate dalla parte americana durante l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump ad Anchorage, alle quali il leader russo ha aderito», sottolinea la nota.

Lavrov e Rubio hanno anche discusso della «normalizzazione del funzionamento delle missioni diplomatiche tra Russia e Stati Uniti». I due ministri degli esteri hanno per esempio accolto con favore la ripresa dei contatti a pieno regime tra Roscosmos e Nasa, esprimendo inoltre il loro sostegno allo sviluppo degli scambi interparlamentari e dei legami culturali», si legge nel comunicato.

«È stato raggiunto un accordo per proseguire i contatti tra i ministeri degli Esteri, anche attraverso la partecipazione dei due Paesi a organizzazioni internazionali», ha riferito inoltre il ministero degli Esteri russo.