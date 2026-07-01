Tragedia ad Anversa, dove un incendio è divampato in un popoloso condominio di dieci piani causando la morte di almeno cinque persone e numerosi feriti. Scioccanti le immagini che mostrano il tentativo di alcuni abitanti che hanno tentato la fuga attraverso finestre e balconi delle prorpie abitazioni.

L'incendio è stato spento solo nel pomeriggio e ai cittadini del quartiere è stata autorizzata l'apertura delle finestre.

Tutto è accaduto attorno alle dieci del mattino, quando una enorme colonna di fumo ha oscurato il cielo della città portuale fiamminga, provocata dalle fiamme che hanno avvolto l'edificio residenziale nel quartiere Linkeroever, sulla riva sinistra del fiume Schelda.

Un video drammatico mostra in particolare un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo denso. Le squadre dei pompieri hanno lavorato tutto il giorno per domare le fiamme. Solo nel pomeriggio l'incendio è stato spento e ai cittadini del quartiere è stata autorizzata l'apertura delle finestre.

Molte persone sono rimaste ferite, alcuni anche in modo grave, e trasportate in ospedale. In un primo momento sembrava che il bilancio fosse più alto e destinato a salire, visto che nel condominio vivono più di 200 persone in 80 appartamenti.

La polizia conferma cinque morti

La polizia ha infine confermato il bilancio di cinque vittime, la cui identità non è stata ancora rivelata. Molte delle persone tratte in salvo sono state accolte in una casa di riposo di fronte all'edificio, trasformata in centro di accoglienza dove viene fornito anche supporto psicologico e dove si è recata anche la sindaca facente funzioni della città Els van Doesburg.

Molti residenti dell'edificio per ora non potranno rientrare nelle proprie abitazioni e per loro è stato inoltre predisposto un piano di intervento medico e attivata una linea telefonica informativa.

«Il mio pensiero va alle vittime e agli abitanti evacuati», ha dichiarato il primo ministro Bart De Wever ringraziando «i servizi di emergenza» che si sono adoperati per soccorrere le numerose persone coinvolte «nel modo più rapido e sicuro possibile» e che «hanno lavorato alacremente per domare l'incendio».

Nel pomeriggio, terminate le operazioni di spegnimento e recupero delle vittime, è arrivato sul luogo della tragedia anche il re dei Belgi, Filippo, per portare solidarietà e vicinanza ai superstiti e ai familiari delle vittime.

La polizia di Anversa sta ancora indagando sulle cause dell'incendio, che sembrerebbe scatenato da «un problema tecnico al piano terra», e non originato ai piani alti come inizialmente ipotizzato.