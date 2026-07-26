Veicolo sulla folla Le immagini da Berlino mostrano la portata dell'attentato al Pride

Intorno alle 22.00 di sabato, un minivan bianco è entrato nel parco cittadino di Tiergarten di Berlino e ha investito la folla radunata per il Pride, causando la morte di una persona e il ferimento di altre sedici, alcune delle quali in modo grave. Le immagini mostrano il veicolo distrutto, gli agenti al lavoro e gli omaggi già lasciati sul luogo.