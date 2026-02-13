Donald Trump continua a lanciare minacce di ricorso alla forza militare contro l'Iran, utilizzando toni tra i più aggressivi mai espressi pubblicamente da un presidente americano contemporaneo. Tuttavia, ha più volte ritrattato le sue dichiarazioni.

Ultimatum e ritirate

Ultimatum e ritirate Le minacce di Trump all'Iran: ecco uno sguardo su cinque mesi di cambiamenti di rotta

Dallo scoppio della guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran, il 28 febbraio di quest'anno, le prese di posizione dell'80enne hanno subito notevoli oscillazioni, a volte in modo spettacolare e nel giro di poche ore.

Dopo aver proclamato più volte la vittoria, assicurando che le capacità militari iraniane erano state completamente distrutte, ha minacciato Teheran di nuovi attacchi.

Donald Trump ha inoltre modificato la sua versione dei fatti sul conflitto, cambiando sia la cronologia degli eventi sia le giustificazioni addotte da Washington per avviare il proprio intervento militare.

Ecco alcuni dei principali esempi di minacce rivolte dal numero uno della Casa Bianca contro l'Iran, che sono state poi attenuate, rinviate o abbandonate.

21 marzo: «Distruggere le centrali elettriche»

«Se l’Iran non riaprirà COMPLETAMENTE, SENZA ALCUNA MINACCIA, lo Stretto di Ormuz entro 48 ORE a partire da questo preciso istante, gli Stati Uniti d’America colpiranno e annienteranno le sue varie CENTRALI ELETTRICHE, A PARTIRE DALLA PIÙ GRANDE!», ha scritto The Donald sulla sua piattaforma Truth Social.

Un attacco deliberato contro centrali elettriche, considerate infrastrutture civili essenziali, può essere qualificato come crimine di guerra ai sensi del diritto internazionale.

23 marzo: «Colloqui molto positivi»

Due giorni dopo, ha prorogato il termine di cinque giorni, adducendo come motivazione «colloqui molto positivi e produttivi» con l'Iran.

Ha poi sospeso la «distruzione delle centrali elettriche» per altri dieci giorni, fino al 6 aprile, adducendo come motivazione le discussioni diplomatiche in corso.

7 aprile: «Un’intera civiltà sta per scomparire»

L'80enne ha minacciato l'Iran e i suoi 90 milioni di abitanti di una distruzione totale, affermando sulla sua piattaforma Truth Social che «un'intera civiltà morirà stasera».

7 aprile: «Sospendere i bombardamenti»

«Accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l'Iran per un periodo di due settimane», dichiara poche ore dopo, accettando una proposta di tregua avanzata dai mediatori pakistani.

11 giugno: «Controllo totale sul petrolio e sul gas»

«Gli Stati Uniti colpiranno l’Iran (...) MOLTO FORTE stasera» e «in un futuro abbastanza prossimo, conquisteremo l’isola di Kharg, insieme ad altre infrastrutture petrolifere, e assumeremo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas», scrive il repubblicano su Truth Social.

11 giugno: «Annullare gli attacchi»

Cinque ore dopo, Trump dichiara di aver «annullato gli attacchi e i bombardamenti previsti contro l'Iran», adducendo come motivazione i progressi nei negoziati volti a raggiungere un accordo destinato a porre fine alla guerra.

31 luglio: «Colpire con forza»

«Li colpiremo con grande forza e, a un certo punto, diranno: “Non ce la facciamo più”», dichiara il presidente USA durante un Consiglio dei ministri nella residenza di Camp David.

1° agosto: «Sospendere ogni attacco»

Gli Stati Uniti erano «pronti a colpire la Repubblica islamica dell’Iran con livelli (...) di forza e potenza mai visti dalla Seconda guerra mondiale», scrive su Truth Social.

«Ciononostante, l’Iran e altri paesi del Medio Oriente ci hanno appena chiesto di sospendere qualsiasi attacco».

I media statali iraniani hanno smentito con forza che una richiesta del genere sia stata avanzata dalla Repubblica islamica.