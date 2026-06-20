«Dopo una giornata di escalation, su indicazione del primo ministro Benyamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz, e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano». Lo riferisce la tv israeliana Channel 12.

Intanto il ministero della salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani, cominciati il 2 marzo, data di inizio dell'ultima guerra tra Israele e Hezbollah, hanno causato finora 4'057 morti, tra cui 135 operatori sanitari e di emergenza, e 12'121 feriti.

Il ministero ha inoltre aggiornato il bilancio degli attacchi israeliani di ieri, portandolo da 47 morti a «un bilancio finale di 83 martiri e 141 feriti», la maggior parte dei quali nel sud del Libano, ma anche nell'est del paese.