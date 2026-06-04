«I negoziati» con Israele «non erano l'unica opzione a nostra disposizione ma erano la migliore». Lo ha detto il premier libanese Nawaf Salam, definendola «la via più rapida e meno costosa per il Libano e il popolo libanese, così come per il sud e i suoi abitanti».

Medio Oriente Il premier libanese: «I negoziati con Israele erano l'opzione migliore e la più rapida»

Salam, citato dal quotidiano libanese «L'Orient Le Jour», ha riconosciuto che «i negoziati non sono stati facili» e che la delegazione libanese ha dovuto affrontare «l'intransigenza israeliana».

E ha ribadito le richieste di Beirut: «il completo ritiro di Israele dal nostro territorio» e «il ritorno dei nostri cittadini alle loro case e ai loro villaggi, con dignità e sicurezza».

Salam ha anche dichiarato che «il prossimo passo è pratico e tangibile: lo schieramento dell'esercito libanese nelle zone pilota come prima fase». Ha aggiunto poi che «ciò non pregiudica il nostro diritto a un ritiro (israeliano) completo, ma ci avvicina ad esso».

Secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dopo i colloqui di Washington, respinti da Hezbollah, Israele e Libano hanno concordato di creare «zone pilota» nel sud del paese dove le forze dell'esercito libanese «assumeranno il controllo esclusivo del territorio, escludendo tutti gli attori non statali».