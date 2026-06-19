Guerra in Medio Oriente Raid aerei israeliani nella notte sul Libano, almeno 16 morti

Le Forze di difesa israeliane (Idf) indicano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture dell'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.