Le agenzie di stampa iraniane Tasnim e FARS, vicine ai pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti.

L'Iran «non conferma alcun accordo» scrive Tasnim mentre la FARS, citando una fonte «informata», sottolinea che «non è stata approvata nessun bozza di intesa o memorandum iniziale con gli USA, contraddicendo l'annuncio del presidente Trump».

Frena anche la televisione di Stato iraniana su X: «ogni ora racconta una bugia e si vanta», si legge nel post che non cita direttamente il presidente americano.

Poco prima il sito web di notizie americano Axios, citando fonti informate, aveva scritto che funzionari iraniani hanno riferito a diversi paesi che i colloqui di Teheran hanno portato a un accordo di massima, ma che la Guida suprema Mojtaba Khamenei doveva ancora dare la sua approvazione definitiva.

Stando ad Axios i negoziati tra l'inviato del Qatar Ali al-Thawadi e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sarebbero andati avanti fino a tarda notte ieri per arrivare ad un accordo. Qatar e Iran ritengono, scrive ancora il portale, di aver approvato un testo condiviso che dovrebbe essere accettato anche dagli Stati Uniti.