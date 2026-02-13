L'Air Force One del presidente Statunitense allo scalo di Palm Beach. (Foto archivio)
Keystone
L'aeroporto di Palm Beach diventa ufficialmente da oggi Donald J. Trump International Airport. I dipendenti dello scalo sono al lavoro in queste ore per installare le nuove scritte, anche sulle autostrade che portano all'aeroporto.
Il cambio di nome è stato celebrato dai figli del presidente presenti allo scalo, i primi ad atterrarci. «Non c'è nessuno che ha fatto di più per la Florida e per il paese, nessuno che meriti di più questo onore», ha detto Eric Trump dicendosi «orgoglioso» di vedere le iniziali «DJT» sulla carta di imbarco.