La connessione Wi-Fi di Starkink è già in fase di installazione su velivoli di diverse compagnie aeree. (Foto archivio)
Keystone
Il Gruppo Lufthansa integrerà la connettività Wi-Fi Starlink nella sua flotta, a partire da un Airbus A320neo a partire dal 19 agosto, con l'obiettivo di completare l'installazione sull'intera flotta di 850 aeromobili entro il 2029.
Oltre a Lufthansa, anche le altre compagnie aeree del gruppo si stanno preparando ad implementare la nuova tecnologia, tra cui Swiss e Edelweiss, nonché Austrian Airlines, Brussels Airlines, Ita Airways, Discover Airlines, Air Dolomiti, Lufthansa City Airlines ed Eurowings.
Nello specifico, questo nuovo servizio sarà gratuito per tutti i clienti Miles & More e gli utenti Travel ID, indipendentemente dalla classe di viaggio.
Questo progetto rientra nell'ambito dei significativi investimenti del gruppo in nuovi aeromobili, nonché in innovazioni di prodotto e servizio lungo l'intera catena del viaggio.
«La nostra promessa in termini di prodotto non si limita ai sedili o al menù; oggi, la connettività è un elemento fondamentale per un'esperienza di bordo davvero eccezionale», ha sottolineato il Chief Commercial Officer Dieter Vranckx.
La connessione Wi-Fi di Starkink è già in fase di installazione su diverse compagnie aeree, tra cui Emirates, Qatar Airways, il gruppo Iag, Singapore Airlines e Wizz Air, nonché su compagnie aeree statunitensi come American Airlines.