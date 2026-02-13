Così, fonti dell'Eliseo, hanno annunciato l'arrivo in Siria, per una visita inedita, di Emmanuel Macron.

Per l'Eliseo, «il presidente riaffermerà l'attaccamento della Francia all'unità della Siria e ad una transizione politica inclusiva e pluralista, che garantisca i diritti, la sicurezza e la rappresentazione dell'insieme delle componenti della società siriana».

La visita, per la presidenza francese, «segnerà l'impegno concreto della Francia in favore della ricostruzione di una Siria sovrana, stabile e in pace con i suoi vicini. Consentirà di aprire una nuova pagina della partnership franco-siriana nei settori economico e della sicurezza, e di accompagnare gli sforzi avviati in favore della stabilità della regione e della diversificazione delle vie di approvvigionamento fra l'Europa e il Medio Oriente.