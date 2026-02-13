L'ordine implica il rientro dalle ferie, in vista di un temuto nuovo possibile afflusso di migranti. (Foto archivio)
Keystone
Il Ministero della difesa spagnolo ha ordinato la revoca di tutti i congedi per il personale militare dispiegato a Ceuta. Lo rivela l'emittente SER spiegando di aver avuto accesso a una comunicazione inviata ai responsabili delle unità dispiegate nell'exclave.
La decisione è dettata dalla necessità di «intensificare le attività delle unità dispiegate» alla luce della «crisi migratoria di Ceuta», viene sottolineato.
Secondo quanto riportato, il Comando generale di Ceuta ha ordinato a tutto il personale di rimanere a disposizione dopo le notizie dei giorni scorsi secondo cui l'intelligence spagnola segue con la «massima attenzione» nuovi appelli sui social a ripetere la traversata dal Marocco verso la Spagna.
La decisione, riporta stamani l'emittente, è stata comunicata ieri nel tardo pomeriggio con un documento con oggetto «Revoca dei congedi». Firmata dal capo del Comando generale di Ceuta, prevede la revoca di tutti i congedi per i militari dispiegati a Ceuta, salvo «casi eccezionali, debitamente motivati».
«Annullati i congedi del personale dal 13 agosto 2026 fino a nuovo avviso», si legge nelle disposizioni secondo quanto confermato ad ABC dopo le rivelazioni dell'emittente SER.
Il presidente dell'Associazione Spagnola dei Militari e dei Marinai (ATME), Marco Antonio Gómez, ha spiegato che questo ordine implica il rientro di tutto il personale che si trovava in vacanza in Spagna continentale o all'estero, mentre i «casi eccezionali» restano a discrezione del comandante dell'unità.
L'ATME collega questo ordine alla «grave situazione» nella città autonoma a seguito dell'afflusso di massa, la scorsa settimana, di oltre 72'000 persone provenienti dall'Africa e in previsione di un altro possibile afflusso di massa sabato prossimo, 15 agosto, per il quale sono stati rilevati appelli sui social media.