Incidenti Malore per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa per un volo Lot Polish Airlines

Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05, quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino.