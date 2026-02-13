L'inchiesta sul duplice omicidio con la ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara entra in una fase cruciale. Dopo il maxi sopralluogo nella casa delle vittime, a Pietracatella, in Molise, gli investigatori puntano sui 131 reperti sequestrati e su una misteriosa pista che porta fino agli Stati Uniti.

Italia Mamma e figlia uccise con la ricina: raccolti 131 nuovi reperti e una pista porta all'FBI...

Hai fretta? blue News riassume per te Gli specialisti del Robert Koch-Institut hanno raccolto 131 reperti nella casa di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, uccise con la ricina.

Saranno analizzati in Germania alla ricerca di tracce del veleno.

Tra gli elementi sotto esame ci sono anche gli scarichi dell'abitazione, che secondo un'ipotesi potrebbero aver conservato residui del veleno.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di identificare un misterioso utente che aveva effettuato ricerche online sulla ricina, un'attività che potrebbe richiedere anche il coinvolgimento dell'Fbi. Riepilogo creato con

L'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15, avvelenate con la ricina, entra in una fase decisiva.

Dopo sette mesi di indagini, gli investigatori puntano su due fronti: le analisi dei 131 reperti raccolti nella casa di Pietracatella, in Molise, e una misteriosa identità che, prima della tragedia, avrebbe cercato informazioni sulla ricina su una piattaforma online statunitense.

Maxi sopralluogo nella casa delle vittime

Giovedì 30 luglio gli specialisti del Robert Koch-Institut hanno trascorso circa 15 ore tra l'abitazione di via Risorgimento e l'orto della famiglia, lavorando insieme alla polizia italiana.

Come riferito dall'inviata Antonella Delprino durante «Vita in Diretta» del 31 luglio, sono stati raccolti complessivamente 131 reperti, che saranno ora trasferiti in Germania per essere analizzati.

Gli esperti hanno prelevato campioni da diverse aree della casa con l'obiettivo di verificare se, nonostante il tempo trascorso, siano ancora presenti tracce della sostanza tossica. Per conoscere i risultati serviranno probabilmente diverse settimane.

Il mistero del sifone

Tra gli elementi finiti sotto la lente degli investigatori c'è anche un dettaglio apparentemente secondario: gli scarichi dell'abitazione.

Secondo la criminologa Anna Vagli, pure intervenuta a «Vita in Diretta», i sifoni potrebbero conservare eventuali residui della ricina qualora qualcuno avesse lavato recipienti, utensili o altri oggetti entrati in contatto con il veleno.

«L'acqua non cancella le tracce», ha spiegato l'esperta. E ha aggiunto: «Le tubature diventano un testimone chiave».

Si tratta di una ricostruzione illustrata durante la trasmissione televisiva e non di un elemento già accertato. Saranno gli esami di laboratorio a stabilire se negli scarichi siano rimaste tracce utili alle indagini.

Il nodo del cibo contaminato e le nuove testimonianze

L'interrogativo principale resta lo stesso: come hanno assunto la ricina Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita?

Gli investigatori stanno cercando di individuare il possibile alimento o la bevanda attraverso cui il veleno potrebbe essere stato somministrato, per poi ricostruire chi abbia avuto la possibilità di contaminarli.

Nel frattempo proseguono anche gli accertamenti in Procura. Sono state nuovamente ascoltate tre persone, tra cui una donna indagata per un'ipotesi di favoreggiamento dopo aver negato l'esistenza di tensioni tra Gianni Di Vita e Antonella Di Ielsi.

Gli inquirenti stanno confrontando le sue dichiarazioni con alcune conversazioni WhatsApp.

Sono tornati a testimoniare anche una docente di matematica e un tecnico di laboratorio dell'istituto agrario di Riccia. L'attenzione degli investigatori nasce dal fatto che, secondo quanto emerso, da un computer della scuola sarebbero state effettuate ricerche sulla ricina nei mesi precedenti alla tragedia.

Finora, tuttavia, nell'istituto non sarebbero stati trovati né piante di ricino né elementi che facciano pensare a una lavorazione della sostanza.

La pista internazionale e il misterioso «Mister X»

Un altro filone dell'inchiesta conduce negli Stati Uniti. Dopo una denuncia presentata dalla giornalista Alessandra Potena alla Questura di Campobasso, gli investigatori avrebbero individuato un utente anonimo che, nei mesi precedenti al duplice avvelenamento, avrebbe rivolto in inglese diverse domande sulla ricina e sui suoi effetti all'interno di forum e community online.

Dietro il nickname potrebbe nascondersi un uomo o una donna. Per questo gli investigatori parlano, al momento, di «Mister X» o «Miss X». Secondo quanto emerso, il profilo sarebbe rimasto inattivo per alcuni mesi, prima di tornare recentemente online con lo stesso nome.

Poiché la piattaforma ha sede in California, per tentare di identificare l'utente sarà necessario ricorrere alla cooperazione giudiziaria internazionale, con il coinvolgimento dell'Fbi.

A supporto delle indagini sarebbe stato interessato anche lo Sco, il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato.

Al momento, però, non esistono elementi che dimostrino un collegamento tra il profilo online e il duplice omicidio. Gli investigatori cercano di capire se chi effettuava quelle ricerche sulla ricina prima della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita possa avere avuto un ruolo nella vicenda o se si tratti di una semplice coincidenza.