Marine Le Pen non si arrende. Tanto meno al quarto tentativo di scalata all'Eliseo, e soltanto per un braccialetto da portare alla caviglia durante la campagna elettorale. «Sarò candidata alle presidenziali» del 2027, ha annunciato stasera in tivù, aggiungendo che correrà «senza braccialetto» grazie al ricorso annunciato in Cassazione che «sospenderà» la misura.

Le Pen è convinta di aver subito una doppia ingiustizia, in prima e in seconda istanza,: «Voglio andare fino in fondo con ogni mezzo possibile», ha detto spiegando che il ricorso è sospensivo, almeno fino alla sentenza, prevista non prima di fine gennaio 2027.

E Jordan Bardella, che si preparava da un anno e mezzo a diventare il più giovane presidente della storia ad appena 30 anni?, gli è stato chiesto. «Saremo un ticket formidabile, lui sarà un primo ministro pieno di energia, insieme potremo finalmente cambiare le cose in Francia», la risposta della fondatrice del Rassemblement National.

Il giorno più lungo per Le Pen e per il suo partito si è risolto in 4 ore di conclave nella sede del partito, con Bardella e con i vertici del partito. Poi, Marine Le Pen ha comunicato la sua decisione al giovane delfino. Da domani i due sono in campagna elettorale, e faranno insieme la prima uscita, in un mercato, fra la gente, nei feudi del partito.

Per ora niente braccialetto elettronico

Quanto alla sentenza di appello, che ha confermato la condanna in primo grado, alleggerendo le pene, Marine Le Pen si è detta «felice che sia stata data nuovamente la parola ai francesi», pur contestando poi la sentenza di condanna.

Il tribunale l'aveva dichiarata non più ineleggibile, ma costretta ad indossare un braccialetto elettronico per un anno. E Le Pen aveva detto e ripetuto che non avrebbe fatto campagna elettorale con il braccialetto elettronico che ne limiterebbe gli spostamenti.

La presidente della Corte d'Appello, Michèle Agi, ha letto la sentenza che riconosce l'esistenza di «un sistema, una modalità di funzionamento» per trasferire denaro dai fondi dell'Europarlamento per gli assistenti dei deputati alle casse del partito.

Ed ha aggiunto che, proprio come il padre Jean-Marie da responsabile del partito prima di lei, Marine è stata «l'istigatrice» di quel sistema che causò un danno di 2,8 milioni di euro alle finanze europee.

Riduzione di pena e ineleggibilità

La presidente ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi dell'Europarlamento, «che sono fondi pubblici», ha puntualizzato. Pronunciando per ben tre volte la frase «si tratta di fatti gravi», e spiegando la gravità con «l'ammontare» sottratto ai fondi europei, e con il «perdurare» del reato.

Ma, come per altri candidati, la pena è stata ridotta: da 4 anni, due con la condizionale, a 3 anni, uno dei quali da scontare con il braccialetto elettronico.

E quanto all'ineleggibilità per 5 anni, è stata ridotta a 45 mesi, 30 dei quali con la condizionale. Quindi, soltanto 15, già scontati dal marzo 2025 perché il tribunale decretò l'esecuzione immediata.

Il motivo del consistente taglio alla durata del divieto di candidarsi è «il tempo trascorso dai fatti» (commessi fra il 2004 e il 2016), l'«assenza di arricchimento personale» e di «nuove infrazioni da allora da parte dell'imputata».

La Corte d'Appello ha tenuto a sottolineare di aver considerato, nella sua decisione, anche due elementi di sostanza: la «libertà delle candidature» e «la libertà di scelta dell'elettore».

«Sono sicura e non cambierò idea»

In serata, l'annuncio della decisione di una Marine Le Pen determinata, benchè visibilmente provata dalla giornata convulsa. Va avanti, senza la cavigliera elettronica, prova per la quarta volta a scalare l'Eliseo e Jordan Bardella deve farsi da parte.

La leader corre il rischio: la Cassazione potrebbe non accogliere il suo ricorso e a quel punto si troverà, a febbraio, nel momento chiave della campagna elettorale, costretta a indossare il braccialetto elettronico.

«È sicura della sua scelta, non ci ripenserà?» le ha chiesto il conduttore del telegiornale della sera. «Sono sicura – ha sorriso Marine Le Pen – e non cambierò idea».