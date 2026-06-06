Sriram Krishnan (primo a sinistra) è un importante consulente di Trump.

Sriram Krishnan ha comunicato ai funzionari dell'amministrazione l'intenzione di abbandonare l'incarico di consulente senior per fondare un ente esterno destinato a influenzare le politiche tecnologiche.

Sebbene la nuova iniziativa sia ancora in una fase embrionale, l'obiettivo dell'imprenditore è continuare a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell'IA da parte dell'amministrazione Trump.

D'altra parte Krishnan è stato uno degli artefici del «Piano d'azione sull'intelligenza artificiale» che ha fornito le linee guida per ridurre la regolamentazione di questa tecnologia emergente e promuovere la realizzazione di centri dati in tutto il paese.

Ha inoltre fatto parte del gruppo di consulenti di Trump che ha elaborato un ordine esecutivo volto a limitare la facoltà dei singoli stati di regolamentare l'IA.