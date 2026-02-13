Lo riportano diversi media internazionali, tra cui la Bbc, secondo cui il nome dell'alpinista nepalese noto per aver scalato in sei mesi le 14 cime più alte del mondo è inserito nella lista ufficiale dei dispersi stilata dal Club Alpino locale.

«Profondamente preoccupato per le notizie di una valanga e per la perdita di contatto con Nirmal Purja 'Nims Dai' e altri alpinisti nepalesi in Pakistan», ha dichiarato il ministro del Turismo e della Cultura del Nepal, Khadak Prasad Paudel, secondo l'agenzia di stampa indiana Pti.

Le sue imprese

Cresciuto in un villaggio nel sud del Nepal, lontano dalle montagne, in una famiglia modesta, «Nims» ha prestato servizio tra i Gurkha dell’esercito britannico e poi in un’unità d’élite della marina del Regno Unito.

Diventato alpinista e guida, ha conquistato numerosi record. Nel 2019 ha scalato in sei mesi e sei giorni le 14 «8000», le vette più alte del pianeta, che superano gli 8000 m di altitudine.

Nel 2021, con una squadra composta da altri nove nepalesi, Purja ha compiuto la prima ascensione invernale del K2.