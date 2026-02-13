Il noto alpinista Nirmal Purja, conosciuto anche come «Nims Dai», «è morto in seguito a una valanga sul Broad Peak», in Pakistan, che ha ucciso anche altri scalatori di una spedizione di dieci persone.

Pakistan Media, 'l'alpinista Nims Dai è morto sul Broad Peak dopo valanga'

Lo riportano i media internazionali, tra cui Bbc e Afp, citando la sua società di alpinismo «Elite Expeditions». L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in sei mesi le 14 cime più alte del mondo sette anni fa. Risultava disperso da ieri con altri scalatori in seguito a una valanga avvenuta giovedì.