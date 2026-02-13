Dopo sei giorni di cerimonie in Iran e Iraq, le spoglie di Khamenei – che erano scortate da un aereo da caccia – saranno tumulate nel Santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del Paese, nella città natale dell'ex Guida Suprema, dove si prevede la partecipazione di milioni di persone.