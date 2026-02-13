Medio Oriente Progressi nelle trattative Hamas-Israele su Gaza

Il quotidiano israeliano Ynet riporta che sono in corso una serie di sviluppi che potrebbero portare a «una svolta» per un accordo tra Israele e Hamas nell'attuazione del piano del presidente statunitense Donald Trump per la Striscia di Gaza (foto d'archivio)

«La direzione sembra positiva: sembra che Hamas si sia arreso e accetti un disarmo completo e totale». Lo ha affermato a Ynet una fonte israeliana coinvolta nei negoziati per il disarmo di Hamas.