Christine Lagarde vola a Washington per una serie di incontri con i vertici economici americani. Sul tavolo ci sono gli effetti della crisi con l'Iran, l'inflazione, i tassi d'interesse e le prospettive dell'economia globale.

Medio Oriente Lagarde a Washington: Iran, inflazione e tassi al centro dei colloqui

La ripresa delle ostilità con l'Iran, il petrolio tornato a correre e con lui l'inflazione. È uno dei temi sul tavolo della visita, spuntata a sorpresa dal calendario settimanale della Bce, che Christine Lagarde farà a Washington questa settimana, incontrando lunedì il presidente della Fed Kevin Warsh e martedì il segretario del Tesoro Scott Bessent.

I temi sul tavolo

La Bce non fa commenti, mentre trapela che sul tavolo dei colloqui ci sarebbero - come prevedibile - gli sviluppi dell'economia globale. La visita lampo a Warsh suona come un follow-up dell'incontro avuto a giugno al simposio della Bce di Sintra, in Portogallo.

Ma i temi caldi non mancano: il rischio di una nuova escalation e il suo impatto sull'inflazione e la crescita. I mercati finanziari, che hanno tenuto finora ma con rischi di correzioni violente dietro l'angolo.

Le scelte di politica monetaria, con l'euro sceso di recente fino a 1,14 dollari, e la sfida dell'intelligenza artificiale, dove potenti modelli di nuova introduzione come Mythos di Anthropic hanno spinto la Bce a lanciare un allarme sulla cybersecurity per le banche.

L'effetto Iran sui mercati

Proprio l'Iran, fra tentativi di un negoziato e la ripresa dei bombardamenti nei giorni scorsi, è al centro dell'attenzione dei mercati, che valuteranno l'impatto sull'inflazione Usa la prossima settimana, oltre ad ascoltare attentamente le due testimonianze di Warsh al Congresso Usa martedì.

Archiviata la tregua, alle banche centrali non resta che prendere atto che il petrolio torna in alta tensione. Coi prezzi spot nuovamente al di sopra dei futures, ora gli operatori danno al 90% (dal 50%) un nuovo rialzo dei tassi Bce entro l'anno.

E scontano non solo una stretta da parte della Fed al 100%, ma anche un secondo rialzo dei tassi americani quasi al 50%: potrebbe essere decisivo, per le Borse e i bond, il dato in arrivo martedì sull'inflazione Usa a giugno, attesa in lieve rallentamento dal 4,2% di maggio, che aveva segnato un massimo di tre anni.

Attesa per dati e trimestrali

Nel mezzo dell'estate, questo quadro, corroborato dalle stime Fmi di una crescita mondiale di appena il 3%, preoccupa. Occhi anche sul versante crescita: giovedì è la volta delle vendite al dettaglio Usa, venerdì della produzione industriale, due tasselli chiave per capire l'evoluzione del Pil nel secondo trimestre, atteso debole, all'1,3% annualizzato.

Entra nel vivo, la prossima settimana, la stagione delle trimestrali Usa con le grandi banche come Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e JP Morgan, ma il faro è anche in Europa sui conti di ASML (mercoledì) e a Taiwan su TSMC (giovedì) per valutare la sostenibilità della maxi-domanda di microchip per alimentare l'IA.