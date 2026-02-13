«La collaborazione tra Germania e Francia è essenziale in un momento in cui la Russia minaccia la nostra sicurezza, la Repubblica Popolare Cinese mette a dura prova la nostra economia e il partenariato transatlantico ha perso la sua natura scontata».

«L'amicizia con la Francia e il nostro comune impegno per un'Europa unita sono al centro della politica estera tedesca. Contiamo su di voi e voi potete contare su di noi», ha detto Merz. «Il fatto di essere così uniti in questi tempi difficili è di inestimabile valore per entrambi i nostri Paesi», ha aggiunto.

Un ruolo chiave per la nostra sicurezza – ha poi proseguito il cancelliere tedesco – è rivestito dal nostro impegno comune per l'Ucraina. Francia e Germania hanno dato contributi essenziali in tal senso e continueranno a farlo, dal punto di vista diplomatico, finanziario e militare». «Il nostro obiettivo è una pace che rispetti la sovranità dell'Ucraina e la sicurezza dell'Europa».