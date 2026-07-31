È morto Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della Fondazione Exodus che ha confermato il decesso.

Mazzi si è spento oggi all'età di 96 anni nella sua storica Casa all'interno del Parco Lambro a Milano.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto alle ore 15.00, presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

«Don Antonio lascia un vuoto incolmabile. Per oltre quarant’anni ha guidato con dedizione instancabile Exodus – si legge una nota della Fondazione – trasformando la strada in un luogo di rinascita, riscatto e speranza per migliaia di giovani fragili e per le loro famiglie, e ha aperto nuove frontiere in Italia e nel mondo, quello povero, attraverso associazioni e cooperative, portando avanti insieme il grande messaggio di speranza nell’essere umano e nella umanità».

Tutta la comunità di Exodus, si legge ancora, «si stringe nel ricordo e nella gratitudine verso un uomo che ha dedicato l’intera vita all’accoglienza e all’educazione».

L'avventura a Parco Lumbro inizia nel 1979

Nato a Verona nel 1929, don Antonio Mazzi era stato ordinato sacerdote nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza a Ferrara. Da subito aveva approfondito gli studi di pedagogia e psicologia dell’età evolutiva e della disabilità.

Negli anni ha ricevuto quattro lauree ad honorem in pedagogia.

Nel 1979 divenne direttore dell’Opera don Calabria di Milano in via Pusiano, a ridosso dell’area all’epoca territorio di spaccio. Fu lì che capì la gravità del fenomeno della tossicodipendenza e dove nacque l’idea del Progetto Exodus, per realizzare percorsi alternativi al carcere e di recupero.

Dopo aver pulito il Parco Lambro, poté occupare la cascina Molino Torrette, sede dei progetti della Fondazione, dove ha vissuto da allora.

Giornalista professionista e autore di numerosi libri, è diventato un volto noto per gli italiani partecipando a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, come opinionista o tenendo rubriche fisse.

«Ha scelto di stare vicino ai fragili»

Sui suoi profili social, Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano s'è espresso così: «Con la sua vita ha insegnato che dietro ogni ragazzo in difficoltà c’è prima di tutto una persona da incontrare, ascoltare e accompagnare.»

«Ha scelto di stare accanto a chi era più fragile, senza giudicare e senza arrendersi mai, costruendo con Exodus una straordinaria esperienza educativa e sociale».