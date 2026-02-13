Messo sotto pressione dalla piazza, Narendra Modi rompe il silenzio sull'evento che ha scatenato le proteste dei giovani a New Delhi e in diverse altre città dell'India: la presunta fuga di informazioni sui quesiti del mega test di ingresso alla facoltà di Medicina.

E lo fa annunciando che il governo indiano intende «istituire tribunali a procedura prioritaria per garantire» quella che definisce «una punizione rapida e severa per coloro» che sono accusati di essere «coinvolti».

Una risposta non giudicata sufficiente dagli organizzatori della manifestazione, che ormai da un mese e mezzo chiedono le dimissioni del ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan e, dopo aver rilanciato la loro richiesta, hanno detto di volere indire per venerdì «una protesta pacifica» a «livello nazionale».

La protesta organizzata dal movimento politico-satirico «Cockroach Janta Party» – il «Partito popolare delle blatte» – va insomma avanti, e sullo sfondo si stagliano inevitabilmente i timori e le aspirazioni dei giovani della generazione Z: dalla questione della disoccupazione giovanile a quella del sistema d'istruzione.

Una sfida politica non da poco in un Paese in cui si stima che circa un quarto dei suoi 1,4 miliardi di abitanti abbia tra i 15 e i 29 anni.

C'è chi vorrebbe fuori anche Modi

«Continueremo a manifestare, vogliamo le dimissioni del ministro dell'Istruzione», spiega all'agenzia ANSA un ragazzo sui vent'anni dicendosi indignato dall'uso di lacrimogeni e manganelli da parte della polizia lunedì scorso.

Ma tra le migliaia di persone radunate nei pressi dell'antico osservatorio di Jantar Mantar, nel cuore di New Delhi, c'è chi va oltre e dice di volere anche le dimissioni del premier Modi.

«È lui che deve agire per il cambiamento, sono già passati due o tre giorni» dagli scontri di lunedì «e non sta facendo nulla, assolutamente nulla», dice una ragazza.

Nei giorni scorsi, Amnesty International ha denunciato che «le azioni della polizia di Delhi sollevano seri interrogativi sul fatto che la sua risposta sia conforme ai requisiti di legalità, necessità e proporzionalità previsti dagli standard internazionali in materia di diritti umani».

Secondo l'Afp, lunedì alcuni manifestanti avrebbero «risposto» alle azioni della polizia «lanciando sassi».

Dai cartelli alle caramelle, giovani in rivolta

«Dite no alla violenza, noi crediamo nella democrazia», si legge su un muro nel centro di Delhi.

«Non abbiamo bisogno di un permesso per protestare, è un nostro diritto», recita un cartello stretto in mano da una ragazza.

Un giovane distribuisce caramelle «Melody», probabilmente ironizzando sul pacchetto di caramelle che Modi ha regalato a maggio alla premier italiana Giorgia Meloni, scherzando sul marchio che ricorda i due cognomi.

Mentre un ragazzo indossa una maglietta con il volto di Sonam Wangchuk, un noto attivista in sciopero della fame da quasi un mese che ha annunciato di continuare il digiuno anche dopo che sabato la polizia lo ha fatto ricoverare in ospedale forzatamente.

L'opposizione sta con i manifestanti

Le proteste hanno ricevuto il sostegno dell'opposizione parlamentare, con il leader del partito del Congresso Rahul Gandhi e altri oppositori fermati e poi rilasciati martedì, dopo aver manifestato davanti alla residenza ufficiale del premier Modi, il cui partito Bharatiya Janata Party (Bjp) è considerato su posizioni nazionaliste.

I giornali indiani riferiscono intanto di nuovi scontri tra polizia e manifestanti nella notte tra mercoledì e giovedì. Gli agenti hanno usato di nuovo lacrimogeni e manganelli, sostengono i media locali, mentre «fonti di polizia» citate dall'agenzia Pti affermano che sei agenti sono rimasti feriti dal lancio di pietre.

Sedici stazioni della metropolitana di Delhi sono state temporaneamente chiuse.