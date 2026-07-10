«Sto vedendo tutte le partite nella residenza presidenziale di Olivos, per adesso è la mia unica scaramanzia e sembra che stia funzionando». Così il presidente argentino, Javier Milei, ha risposto oggi alla domanda di una giornalista dell'emittente Fm Radio Now.

Nel dubbio il presidente argentino ha chiarito anche di non avere in agenda viaggi ufficiali da qui al 19 luglio e che quindi potrà rispettare la «cabala» (scaramanzia) fino al giorno della finale.

Milei ha definito la partita agli ottavi con l'Egitto come «una vittoria impossibile» e si è augurato che serva a dare «una motivazione ulteriore alla squadra» in vista del match dei quarti con la Svizzera, che sarà ancora priva di Manzambi.

«Ma la mia fiducia risiede nel fatto che l'Argenitna ha il miglior giocatore di calcio di tutti i tempi e un ct con una capacità di leadership straordinaria», ha aggiunto in vista della partita.

In una precedente intervista, sempre parlando del mondiale, Milei aveva elogiato il percorso della 'Seleccion» e aveva messo a disposizione il palazzo presidenziale, la Casa Rosada, per un eventuale saluto ai tifosi.

«Ho offerto la Casa Rosada ai giocatori e, quando arriveranno, per evitare interferenze politiche, la lascerò vuota quel giorno. Sono loro che vincono le partite sul campo. Il merito è loro, il successo è loro e la festa appartiene a loro e a tutti gli argentini», ha detto.

Nel 2022 i giocatori non visitarono la Casa Rosada durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali in Qatar ufficialmente per l'impossibilità di attraversare in sicurezza il centro di Buenos Aires, dove si era radunata una moltitudine di milioni di tifosi.

Di fatto, quel 18 dicembre del 2022, il pullman con i giocatori rimase bloccato lungo l'autostrada prima ancora di poter fare ingresso nella capitale e i giocatori vennero letteralmente «estratti» con un'operazione speciale da elicotteri dell'esercito.

Il mancato passaggio alla Rosada venne interpretato tuttavia anche come un modo di evitare di dare visibilità a un governo, quello di Alberto Fernández, già in grave crisi di immagine e consenso.