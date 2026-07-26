Russia
Morti cinque alpinisti sul monte Elbrus
L'Elbrus, la montagna più alta della Russia (5'642 metri) dove sono morti cinque alpinisti bosniaci.
Keystone
La Russia ha annunciato il ritrovamento dei corpi di cinque alpinisti stranieri, presumibilmente bosniaci, sul monte Elbrus, la vetta più alta della catena del Caucaso e della Russia, secondo quanto riportato dalle autorità e dai media statali.
In precedenza, le autorità avevano dichiarato di aver recuperato due corpi da un gruppo di sette persone che stavano scalando la montagna e di essere alla ricerca di altri tre.
«Secondo gli inquirenti, il 24 luglio un gruppo di sette alpinisti, tutti stranieri, stava scalando il monte Elbrus. La sera successiva, a causa del rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, il gruppo si è allontanato dal percorso previsto», ha dichiarato la procura locale.
Uno degli alpinisti è sceso a valle e ha riferito alle autorità che «due membri del gruppo si erano sentiti male a un'altitudine di 5.100 metri e sono deceduti». Il comunicato aggiungeva: «Successivamente, i soccorritori hanno trovato un altro alpinista sopravvissuto e i corpi di altri tre».
Il ministro degli Esteri bosniaco Elmedin Konakovic ha confermato le notizie sui decessi.