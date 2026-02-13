L'ex vescovo belga Roger Vangheluwe, le cui confessioni di abusi sessuali su minori hanno scatenato un'ondata di testimonianze su questi crimini commessi all'interno della Chiesa per decenni, è morto mercoledì all'età di 89 anni. Lo ha annunciato oggi la Conferenza Episcopale Belga.

«I vescovi sono consapevoli che questo annuncio potrebbe provocare una nuova ondata di emozioni tra le vittime», si legge nel comunicato dei vescovi belgi.

Vescovo di Bruges dal 1984, Roger Vangheluwe fu costretto a dimettersi nel 2010 dopo aver ammesso di aver abusato sessualmente di uno dei suoi nipoti minorenni per 13 anni, a partire dagli anni '80.

In seguito confessò atti commessi contro un secondo nipote per un periodo di due anni. A seguito di queste rivelazioni, sono emerse migliaia di testimonianze che descrivono dettagliatamente gli abusi sessuali commessi all'interno della Chiesa in Belgio nel corso dei decenni.

Poiché i suoi crimini erano caduti in prescrizione, non è mai stato condannato, ma lo scandalo è riemerso in Belgio nell'autunno del 2023 con la messa in onda di un documentario sconvolgente che denunciava l'inazione e il silenzio della Chiesa per decenni riguardo agli abusi sessuali commessi da ecclesiastici.

I vescovi belgi hanno quindi rinnovato la richiesta di rimozione di Roger Vangheluwe dal suo incarico, richiesta che Papa Francesco ha accolto nel 2024.